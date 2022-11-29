У Украины есть все основания осудить Жеваго заочно, – депутат
Источник:фейсбук Алексей Мовчан
Постановление об объявлении олигарха Константина Жеваго в международный розыск является основанием применения в отношении него специальной процедуры досудебного расследования.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Мовчан.
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Украина имеет все основания осудить Жеваго заочно
Применение специальной процедуры досудебного расследования создаст возможность для заочного осуждения Жеваго, поэтому промедление с возобновлением уголовного производства недопустимо. Важно не дать Жеваго возможности отсидеться за границей, ожидая, что истечет срок давности привлечения его к ответственности,
– уверен Мовчан.
Кроме того, нардеп напомнил, что Жеваго нанес ущерб государству и вкладчикам банка "Финансы и Кредит" на сумму в 25 миллиардов гривен.
Не стоит упускать, что размер ущерба в результате действий Жеваго, расследуемых в (отдельном, – 24 канал) уголовном производстве около 2,5 миллиарда гривен. В целом же нанесенный Банку "Финансы и кредит" ущерб оценивается Фондом гарантирования вкладов физических лиц более чем на 25 миллиардов гривен. Поэтому требуется инициирование новых производств по новым эпизодам и логического доведения до суда,
– подчеркнул Мовчан.
Подозрение Живаго: справка
- В августе 2019 года ГБР сообщило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 миллиарда гривен финучреждения.
- Впоследствии ГБР проинформировали, что по запросу Государственного бюро расследований экс-владельца банка "Финансы и кредит" бывшего народного депутата Верховной Рады Украины III – VIII созывов объявили в международный розыск.
- Уголовное производство остановлено, в связи с международным розыском подозреваемого. Из ответов правоохранителей непонятно, какие действия предприняты по установлению места пребывания Жеваго, его международного ареста и экстрадиции.