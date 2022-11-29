У Украины есть все основания осудить Жеваго заочно, – депутат

Постановление об объявлении олигарха Константина Жеваго в международный розыск является основанием применения в отношении него специальной процедуры досудебного расследования.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Мовчан.

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Украина имеет все основания осудить Жеваго заочно

Применение специальной процедуры досудебного расследования создаст возможность для заочного осуждения Жеваго, поэтому промедление с возобновлением уголовного производства недопустимо. Важно не дать Жеваго возможности отсидеться за границей, ожидая, что истечет срок давности привлечения его к ответственности,

– уверен Мовчан.

Кроме того, нардеп напомнил, что Жеваго нанес ущерб государству и вкладчикам банка "Финансы и Кредит" на сумму в 25 миллиардов гривен.

Не стоит упускать, что размер ущерба в результате действий Жеваго, расследуемых в (отдельном, – 24 канал) уголовном производстве около 2,5 миллиарда гривен. В целом же нанесенный Банку "Финансы и кредит" ущерб оценивается Фондом гарантирования вкладов физических лиц более чем на 25 миллиардов гривен. Поэтому требуется инициирование новых производств по новым эпизодам и логического доведения до суда,

– подчеркнул Мовчан.

Подозрение Живаго: справка