У Украины есть все перспективы стать привлекательным инвестиционным хабом для бизнеса, – Шурма

У Украины есть набор преимуществ для привлечения значительных инвестиций и локализации современного производства мировых брендов. Дополнительно нам необходимы только гарантии безопасности и вступление в ЕС.

Об этом заявил в эфире национального марафона "Єдині новини" заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.

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По его словам, перспективы Украины хорошо видны на примере диалога со Швецией.

У Швеции очень хорошие не только военные технологии, но и, в первую очередь, машиностроительные технологии. Это очень широкий спектр. Поэтому в Швеции есть весь спектр машиностроения, полный портфель, а это – критически важно для восстановления Украины, потому что прежде всего нам потребуется огромное количество оборудования – как для инфраструктуры, так и для строительства новых предприятий и заводов,

– отметил заместитель руководителя ОП.

Он отметил, что такое оборудование продается не только как инженерные решения, а вместе с финансовыми пакетами, обычно обеспечивающимися через экспортно-кредитные агентства, и это один из вопросов, который сегодня решается во время переговоров со шведской стороной.

Речь идет о миллиардах долларов, но основной фокус должен быть именно в частном секторе. Наша задача создать такие условия, чтобы компаниям было выгодно приходить в Украину. У нас очень квалифицированные люди и большой набор полезных ископаемых. Есть все условия для того, чтобы осуществлять полноценный решоринг производства из стран юго-восточной Азии в Украину,

– добавил Ростислав Шурма.

По его словам, сейчас на процесс влияют два основных фактора:

безопасность (победа в войне, гарантии безопасности и дальнейшее вступление в НАТО),

вступление в ЕС (беспрепятственный доступ к рынкам и финансирование и набор реформ, над которыми мы сейчас работаем).

Заместитель руководителя Офиса Президента заключает, что это и есть формула крупных проектов, большого обновления и новой экономики.