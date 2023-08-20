Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он объяснил, что у Швеции есть артустановки мирового уровня, которые очень помогли бы Украине.

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Какая техника нужна Украине

Gripen – это шведский самолет, выполняющий задачи и над сушей, и в горах, и над морем. Фактически Gripen менее хрупок, чем другие истребители, что важно для Украины с учетом того, что у нас есть некоторые избитые аэродромы. Однако, это не все, что может передать Швеция.

Есть интересная особенность, на которую никто не обращает внимания. Швеция в последнее время имеет возможности для передачи нам, кроме самолетов, мощную САУ Archer – это самая выдающаяся артустановка для ведения контрбатарейной борьбы.

– отметил Игорь Романенко.

САУ Archer

Это шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси Volvo A30D 6x6. Она предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Дальность ее стрельбы достигает 30 км, активно-реактивными боеприпасами – до 40 км, а корректируемыми типа Excalibur – до 60 км. Максимальная скорострельность составляет 9 выстрелов в минуту.

"Есть такой закон, который реализуется для повышения эффективности боевых действий. Нужно увеличить либо количество участвующих в боях единиц, либо повысить эффективность управления. Вместе с Griper (и F-16 – 24 Канал) у нас, возможно, будет 70 – 100 самолетов", – заметил военный эксперт.

Поэтому работа с такими украинскими союзниками как Швеция и Дания очень перспективна.

Игорь Романенко о возможных поставках оружия из Швеции: смотрите видео

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