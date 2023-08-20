Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он объяснил, что у Швеции есть артустановки мирового уровня, которые очень помогли бы Украине.
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Какая техника нужна Украине
Gripen – это шведский самолет, выполняющий задачи и над сушей, и в горах, и над морем. Фактически Gripen менее хрупок, чем другие истребители, что важно для Украины с учетом того, что у нас есть некоторые избитые аэродромы. Однако, это не все, что может передать Швеция.
Есть интересная особенность, на которую никто не обращает внимания. Швеция в последнее время имеет возможности для передачи нам, кроме самолетов, мощную САУ Archer – это самая выдающаяся артустановка для ведения контрбатарейной борьбы.
– отметил Игорь Романенко.
САУ Archer
Это шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси Volvo A30D 6x6. Она предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.
Дальность ее стрельбы достигает 30 км, активно-реактивными боеприпасами – до 40 км, а корректируемыми типа Excalibur – до 60 км. Максимальная скорострельность составляет 9 выстрелов в минуту.
"Есть такой закон, который реализуется для повышения эффективности боевых действий. Нужно увеличить либо количество участвующих в боях единиц, либо повысить эффективность управления. Вместе с Griper (и F-16 – 24 Канал) у нас, возможно, будет 70 – 100 самолетов", – заметил военный эксперт.
Поэтому работа с такими украинскими союзниками как Швеция и Дания очень перспективна.
Игорь Романенко о возможных поставках оружия из Швеции: смотрите видео
Военная помощь Украине: последние новости
- Владимир Зеленский 20 августа прибыл в Нидерланды. После встречи с премьер-министром Марком Рютте было объявлено, что Украина передадут 42 истребителя F-16.
- Сразу Зеленский отправился в Данию. Хороших новостей стало больше – Копенгаген передаст Киеву еще 19 самолетов F-16. Отметим, что это произойдет по окончании учения украинских пилотов.
- А накануне Владимир Зеленский с визитом приехал в Швецию. Оттуда он сообщил, что украинские пилоты уже учатся на шведских истребителях Gripen. Более того, президент подчеркнул, что Украина планирует производить бронетранспортеры CV-90 на своей территории. Уже есть договоренность между Киевом и Стокгольмом о локализации производства, ремонтов и т.д.