У нас нет средств сбивания баллистики, – Воздушные силы о получении Россией ракет из Ирана

Иранское правительство тайно передает России оружие для войны против Украины. Иностранные СМИ сообщают, что страна-агрессор может вскоре получить баллистические ракеты.

Возможное предоставление России баллистических иранских ракет прокомментировал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его мнению, не стоит паниковать раньше времени.

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Лучшая защита от баллистики – бетон

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ говорит, что баллистические ракеты типа "Искандер" являются мощным оружием. Они взлетают в стратосферу и на большой скорости врезаются в цель.

К сожалению, средств для сбивания такого вида ракет у Украины нет. Однако спикер отмечает, что лучшей защитой от них является обычный бетон.

Он добавляет, что граждане должны не пренебрегать своей безопасностью и направляться в укрытие сразу после начала тревоги. В случае с использованием баллистических ракет это действительно может спасти чью-то жизнь.

Если Россия просит Иран передать ей ракеты, значит, у них есть дефицит в этом плане.

– замечает Юрий Игнат.

Не известно, согласится ли Иран предоставить баллистику россиянам. Спикер отмечает, что стоит надеяться на реакцию мирового сообщества, которое не должно допустить, чтобы Россия получила оружие для войны против Украины.

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Что известно о передаче баллистических ракет России

Иностранные СМИ сообщили, что Россия договорилась с Ираном о поставке вооружения для войны против Украины. Речь идет о новой партии беспилотников, а также баллистических ракетах.

Издание The Washington Post ссылается на свои источники среди американских чиновников в сфере обороны. По их информации, Тегеран отправил в Россию официальных представителей 18 сентября.

Договорились якобы о том, что иранцы продадут захватчикам дроны Mohajer-6 и Shahed-136. Кроме этого, России могут предоставить высокоточные баллистические ракеты класса "земля – земля".

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