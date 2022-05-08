Детальнее ситуацию с заблокированным городом 8 мая описал Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его общий брифинг с премьером Канады Джастином Трюдо.

Заблокированный Мариуполь страдает ежедневно. Ребята защищают Мариуполь. Кто жив… Кого нет в живых – защищали город героически. Разблокировать военным путем наши военные не могут. Это невозможно по состоянию на сегодняшний день. У Украины нет такого тяжелого оружия,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что это не мнения, а выводы руководства нашей армии.