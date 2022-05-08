Детальніше ситуацію із заблокованим містом 8 травня описав Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його спільний брифінг із прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

Заблокований Маріуполь страждає щоденно. Хлопці, дівчата захищають Маріуполь. Хто живий… Кого немає в живих – захищали місто героїчно. Розблокувати воєнним шляхом, наші військові не можуть. Це неможливо станом на сьогодні. В України немає такої важкої зброї,

– сказав президент.

Він підкреслив, що це не думки, а висновки керівництва нашої армії.

Брифінг, де президент про це говорив: дивіться відео