У вас оружие, которое может быть незаменимым для нас, – Зеленский обратился к Южной Корее

Президент Владимир Зеленский призвал Южную Корею помочь Украине с оружием. Он заявил, что у них есть оружие, которое нужно нашему государству.

Зеленский: Обычные правила поставок оружия нужно пересматривать

Соответствующие слова Зеленского прозвучали во время обращения к парламенту Южной Кореи, сообщает 24 канал. Он перечислил оружие, которое нужно Украине, чтобы защититься от России.

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По словам президента, Украине необходима противовоздушная оборона, самолеты, танки и артиллерийские системы. Зеленский заметил, что все это есть у Южной Кореи.

Мы нуждаемся в системах противовоздушной обороны, самолетах, танках, другой бронетехнике, артиллерийских системах и боеприпасах. У вас есть то, что может быть незаменимым для нас. У вас это есть! Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие,

– сказал он.

Оружие нужно, чтобы спасти от разворачивания агрессии РФ другие государства

Президент Украины подчеркнул, что "обычные правила поставок оружия нужно пересматривать".

Зеленский добавил, что Украине нужно предоставить оружие не только, чтобы спасти украинские города, но и "другие государства от дальнейшего разворачивания российской агрессии".

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