В Василькове и Белой Церкви ракеты попали в общежития: видео разрушений и детали

Россияне обстреляли Васильков и Белую Церковь ракетами. В результате обстрела разрушены два студенческих общежития. По состоянию на 20.30 под завалами в Белой Церкви остается 1 человек.

Разрушение общежития в Василькове

О последствиях обстрела Василькова на Киевщине сообщила ГСЧС. Спасатели отметили, что российские оккупанты попали ракетой в 5-этажное общежитие местного училища. Здание загорелось.

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Были ли люди в общежитии на время атаки – выясняют. По предварительным данным, всех жителей отселили.

В то же время, издание Главред сообщает в телеграмме, что в общежитии училища было 18 студентов. Они спали, когда началась ракетная атака. По информации журналистов, все выжили.

Кроме этого, в сети появилось первое видео с места происшествия, на котором видны жуткие последствия обстрела.

Мы только сделали современный ремонт, новые учебные места для детей со всей Киевской области. Но ничего, отстроим, у нас учатся на строителей,

– рассказал директор училища в Василькове.

В Василькове разрушили общежитие: смотрите видео

Обстрел Белой Церкви: пострадало тоже общежитие

Кроме Василькова, вечером 28 февраля решисты обстреляли и Белую Церковь. ГСЧС сообщает, что город пережил ракетный удар. В результате обстрела разрушено 3-этажное общежитие. Возгорания здания не было, однако под завалами оказались люди. Двоих спасателям уже удалось деблокировать, еще один человек остается под обломками здания.

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