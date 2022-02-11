У Венедиктовой запросили ответ, почему не движется расследование дела моряков

В августе прошлого года Служба безопасности Украины объявила о разоблачении коррупционных схем в области сертификации моряков. Однако с тех пор никаких судебных слушаний не состоялось.

В этой связи народный депутат Александр Качура направил обращение в Офис генерального прокурора.

В последние дни многие общественные активисты присылали мне ссылку с расследованием по коррупционной схеме с моряками,

– написал депутат в своем телеграм-канале.

По его словам, Министерство инфраструктуры максимально способствовало правоохранительным органам в расследовании.

"С самого начала министром была предоставлена команда о максимальном содействии правоохранительным органам для прекращения схемы "обилечивания" моряков", – говорит Качура.

Однако дальше объявления фактов коррупции правоохранительные органы до сих пор не продвинулись.

Для того, чтобы сломать систему в самой коррумпированной сфере, которая создавалась тридцать лет, нужна не только политическая воля, но и качественная работа следователей. Сегодня направил соответствующее обращение Генеральному прокурору,

– добавил народный депутат.

Напомним, 3 августа 2021 года СБУ объявило о результатах расследования коррупционных схем в сфере сертификации украинских моряков. Как выяснилось, речь идет об сделках в размере около 150 миллионов долларов в год.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отмечал, что к коррупционной схеме были привлечены должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины, а также Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

"Государственный реестр документов моряков окончательно попал в руки частных лиц еще в конце 2019 – начале 2020 года. Это была огромная структурированная база данных, которая собиралась годами", – уточнял министр.