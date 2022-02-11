В зв’язку з цим народний депутат Олександр Качура направив звернення до Офісу генерального прокурора.
Останніми днями багато громадських активістів надсилали мені посилання з розслідуванням за корупційною схемою з моряками,
– написав депутат в своєму телеграм-каналі.
За його словами, Міністерство інфраструктури максимально сприяло правоохоронним органам у розслідуванні.
"Із самого початку міністром було надано команду про максимальне сприяння правоохоронним органам для припинення схеми "обилечивания" моряків", – каже Качура.
Однак далі оголошення фактів корупції правоохоронні органи досі не просунулись.
Для того, щоб зламати систему у найкорумпованішій сфері, яка створювалася тридцять років, потрібна не лише політична воля, а й якісна робота слідчих. Сьогодні надіслав відповідне звернення Генеральному прокурору,
– додав народний депутат.
Нагадаємо, 3 серпня 2021 року СБУ оголосило про результати розслідування корупційних схем у сфері сертифікації українських моряків. Як з’ясувалося, йдеться про оборудки у розмірі близько 150 млн доларів на рік.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначав, що до корупційної схеми були залучені посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України, а також Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.
"Державний реєстр документів моряків остаточно потрапив до рук приватних осіб ще наприкінці 2019 – на початку 2020 року. Це була величезна структурована база даних, яка збиралась роками", – уточнював міністр.