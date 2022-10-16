Такая патриотка "русского мира": внебрачная дочь Шойгу получила гражданство Литвы

Елена Каминскас – экс-любовница Сергея Шойгу – через суд требует, чтобы ей вернули вид на постоянное проживание в Литве. В то же время страна оценивает присутствие семейки Шойгу как угрозу нацбезопасности страны.

Тем временем Каминскас (в девичестве – Шебунова) до сих пор на что-то надеется. Возвращаться в Россию ей совсем не хочется.

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Известно, что у Каминскас и Шойгу есть двое общих детей. Дочь – несовершеннолетняя. В 2017 году Каминскас получила вид на жительство в Литве. Там она вышла замуж за Адолфаса Каминскаса – гражданина Литвы. Он удочерил дочь Шойгу. Так она получила гражданство Литвы.

Однако сама Каминскас осталась гражданкой России. Вместе с мужем она занималась бизнесом на территории Евросоюза. Однако за последние 2 года женщина выезжала из Литвы больше, чем на 6 месяцев.

Между тем литовец Каминскас получил российское гражданство.

Детали об отношениях Каминскас и Шойгу

По данным СМИ, Каминскас и Шойгу познакомились в России. Каминскас (тогда еще Шебунова) работала бортпроводницей летного отряда российского министерства по чрезвычайным ситуациям. Шойгу его возглавлял.

Еще в 2000-х в СМИ начала появляться информация о том, что у любовников есть общие дети: сын 2001 года рождения и дочь, родившаяся в 2008. СМИ утверждают, что отчество у детей Сергеевич и Сергеевна.

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