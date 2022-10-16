Тим часом Камінскас (у дівоцтві – Шебунова) досі на щось сподівається. Повертатися у Росію їй зовсім не хочеться.

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Відомо, що у Камінскас та Шойгу є двоє спільних дітей. Донька – неповнолітня. У 2017 році Камінскас отримала посвідку на проживання у Литві. Там вона вийшла заміж за Адолфаса Камінскаса – громадянина Литви. Він удочерив доньку Шойгу. Так дівчина отримала громадянство Литви.

Однак сама Камінскас залишилася громадянкою Росії. Разом з чоловіком вона займалася бізнесом та території Євросоюзу. Однак упродовж останніх 2 років жінка виїжджала з Литви більше, аніж на 6 місяців.

Тим часом литовець Камінскас отримав російське громадянство.

Деталі про стосунки Камінскас та Шойгу

За даними ЗМІ, Камінскас та Шойгу познайомилися у Росії. Камінскас (тоді ще Шебунова) працювала бортпровідницею льотного загону російського міністерства з надзвичайних ситуацій. Шойгу його очолював.

Ще у 2000-х у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що у коханців є спільні діти: син 2001 року народження та донька, яка народилася у 2008. ЗМІ стверджують, що по батькові у дітей "Сергійович" та "Сергіївна".

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