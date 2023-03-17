Украли собаку и требовали выкуп: военный Филимонов рассказал о похищении любимца

У военного Сергея Филимонова 16 марта похитили собаку. Более того, злоумышленники требовали выкуп и не отдавали собачку.

Утром Филимонов написал, что его собачка Норс потерялась в Киеве, в районе аэропорта Жуляны. На ней был ошейник с аиртегом, но не показывал позицию.

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Требовали выкуп

Впоследствии выяснилось, что собаку похитили. Злоумышленники связались с военным и попросили 300 долларов выкупа. Встретиться у станции метро "Васильковская", однако сам Филимонов в это время был не в Киеве.

Далее военный обнародовал фото похитителей. Мужчины сняли с Норса ошейник с аиртегом и одели на собачку поводок.



Похитители собаки / Фото из твиттера Филимонова

Норса вернули

Вечером военный опубликовал видео с собачкой и сообщил, что Норс будет спать дома. На кадрах видно, как собачка радостно подпрыгивает и машет хвостиком. Вероятно, его вернули друзья Филимонова.

Кстати, военный написал, что злоумышленники сдирали объявление о том, что пропала собака. В заключение Филимонов пообещал им "воспитательную работу".

Смотрите видео, как вернули собачку: