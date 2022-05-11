У военных есть симптомы химического отравления после атаки россиян, – Арестович

Российские войска могли применить химическое оружие в Харьковской области, однако эту информацию еще проверяют.

Вместе с тем, у украинских военнослужащих фиксируют симптомы химического отравления. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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По его словам, российская авиация, по предварительным данным, нанесла удар по емкостям с аммиаком в Харьковской области.

Уже пошла информация о том, что россияне якобы использовали химическое оружие, потому что были химические поражения наших военнослужащих. Однако это не химическое оружие. Таковы предварительные данные, уточню,

– сказал Арестович.

Однако такой удар по промышленной точке и нанес химическое отравление украинских защитников. Среди симптомов – потеря сознания и рвота.

Он также добавил, что на Харьковском направлении происходит перегруппировка российских войск. Однако врагу не удается продвигаться.

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На Изюмском направлении на Харьковщине очевидцы зафиксировали, как огромный гриб рыжего цвета поднимается вверх.

Украинские военные еще выясняют, что стало причиной взрыва.

Не исключают, что русские войска могли применить химическое оружие. В настоящее время эту информацию проверяют.

Местные власти также сообщили, что из-за обстрелов был поврежден поезд с аммиачной селитрой. Однако там добавили, что угрозы для жизни местных жителей нет. Однако просят ограничить пребывание на открытом воздухе и не открывать окна дома.

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