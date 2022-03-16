У войск врага заканчиваются боеприпасы на Северском направлении: начали менять тактику

На Северском направлении у армии российских оккупантов появились проблемы со снабжением боеприпасами. Следовательно, они перестали вести активные наступательные действия.

Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за 15 марта. Такие данные разведки свидетельствуют о том, что даже в Донецкой области оккупантам трудно наладить логистику.

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Чем они сейчас занимаются

В течение суток наши военные фиксировали, что вместо наступательных действий орки начали действовать осторожнее. Пока неизвестно, сколько времени это продлится.

На Северском направлении противник в течение дня сосредотачивал усилия на ведении разведки. Имеет проблемы с обеспечением войск боеприпасами,

– написали в ВСУ.

Также там рассказали и о других событиях на Донбассе за день. В частности, на Донецком направлении российские захватчики пытались продвигаться в направлениях нескольких населенных пунктов:

Рубежное;

Северодонецк;

Лисичанск.

Однако наши военные дали достойный отпор и значительная часть попыток продвижения войск противника были неудачными. Поэтому оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

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