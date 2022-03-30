У врага полно неисправной техники: ее хотят тягачами отправлять на оккупированный Донбасс

У россиян трудности с техникой – она неисправна, ищут способы, как транспортировать ее на оккупированную территорию Донбасса, чтобы починить.

Об этом сообщили в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что враг готов тягачами тянуть неисправную технику.

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У российского врага значительные трудности с введением боевой техники, изъятой из долгосрочного хранения. Таким образом, по имеющейся информации, значительное количество неоперабельной техники обнаружено в 163-м танковом полку 150-й мотострелковой дивизии,

– говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что оккупанты рассматривают возможность перевозки неисправной техники на временно оккупированные территории Донбасса с помощью тракторов для дальнейшего восстановления.

"Законсервированная" неисправная техника

Известно, что оккупанты пытаются восстановить потери, привлекая "законсервированную" технику. Однако у захватчиков еще одна проблема с восстановлением техники после "расконсервации" со складов. Дело в том, что у боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

В частности, в 4 танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более или менее работоспособном состоянии. Командир 4-й танковой дивизии захватчиков вообще застрелился.

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