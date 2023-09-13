Клещеевка – расположена на юге от Бахмута. Там продолжаются боевые действия. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире Радио Свобода, информирует 24 Канал.

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У ВСУ есть продвижение в Клещеевке

По словам Евлаша, у ВСУ есть продвижение в Клещеевке, что на юге от Бахмута. Однако еще рано говорить о том, что наши бойцы полностью закончили операцию.

Там продолжаются боевые действия. Кроме этого, есть успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка,

– подчеркнул руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

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