Кліщіївка – розташована на півдні від Бахмуту. Там тривають бойові дії. Про це повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода, інформує 24 Канал.

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У ЗСУ є просування у Кліщіївці

За словами Євлаша, у ЗСУ є просування у Кліщіївці, що на півдні від Бахмуту. Однак ще зарано говорити про те, що наші бійці повністю закінчили там операцію.

Там тривають бойові дії. Окрім цього, маємо успіхи у напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут та Курдюмівка,

– підкреслив керівник пресслужби Східного угруповання військ.

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