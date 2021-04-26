В Польше созвали срочное заседание Вышеградской группы, причиной является обострение в отношениях с Россией. Однако резких действий со стороны стран может не быть.

Напряжение между странами соответствующей группы и Россией продолжается уже примерно 7 лет. Об этом рассказал главный редактор портала украинцев в Польше Prostir pl Игорь Исаев.

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Он отметил, что заседание Вышеградской группы может быть лишь символическим действием. Однако, журналист добавил, что, вероятно, определенные меры премьеры стран таки согласуют между собой.

С определенного времени Вышеградская группа уже не является таким монолитом в вопросе российской политики, как балтийские страны,

– сказал Исаев.

Справка. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 26 апреля заявил, что созывает срочное заседание стран Вышеградской группы. Речь идет о Польше, Словакии, Чехии и Венгрии.

Вероятная ситуация внутри Вышеградской группы

По словам журналиста, сейчас у стран Вышеградской группы внутренняя политика гораздо важнее, чем внешняя, что может очень вредить стратегическим действиям.

"Если проследить политику балтийских государств в отношении России, то они синхронно реагируют. Они часто пытаются реагировать так на действия России. В случае Вышеградской четверки этого нет, потому что нет общего видения того, что делать с Россией", – сказал Игорь Исаев.

По его мнению, дипломатический скандал в Чехии часть представителей Вышеградской четверки "отрезвил", другие – вспомнили, что российская агрессия существует. Исаев добавил, что сейчас страны могут договориться о синхронизации определенных дипломатических действий.

Игорь Исаев о срочном заседании Вышеградской группы: смотрите видео

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