Вышеградская четверка не имеет общего видения в отношении России, – журналист из Польши
В Польше созвали срочное заседание Вышеградской группы, причиной является обострение в отношениях с Россией. Однако резких действий со стороны стран может не быть.
Источник:24 канал
Напряжение между странами соответствующей группы и Россией продолжается уже примерно 7 лет. Об этом рассказал главный редактор портала украинцев в Польше Prostir pl Игорь Исаев.
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Он отметил, что заседание Вышеградской группы может быть лишь символическим действием. Однако, журналист добавил, что, вероятно, определенные меры премьеры стран таки согласуют между собой.
С определенного времени Вышеградская группа уже не является таким монолитом в вопросе российской политики, как балтийские страны,
– сказал Исаев.
Вероятная ситуация внутри Вышеградской группы
По словам журналиста, сейчас у стран Вышеградской группы внутренняя политика гораздо важнее, чем внешняя, что может очень вредить стратегическим действиям.
"Если проследить политику балтийских государств в отношении России, то они синхронно реагируют. Они часто пытаются реагировать так на действия России. В случае Вышеградской четверки этого нет, потому что нет общего видения того, что делать с Россией", – сказал Игорь Исаев.
По его мнению, дипломатический скандал в Чехии часть представителей Вышеградской четверки "отрезвил", другие – вспомнили, что российская агрессия существует. Исаев добавил, что сейчас страны могут договориться о синхронизации определенных дипломатических действий.
Игорь Исаев о срочном заседании Вышеградской группы: смотрите видео
Дипломатические скандалы с Россией: коротко
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- 17 апреля Прага выслала 18 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- В то же время Россия уже выслала из страны дипломатов Польши, США, Чехии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии
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