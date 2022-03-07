В Иерусалиме паб "Putin" был переименован в честь Зеленского.
7 марта 2022 , 14:08Читати новину українською
Источник:твиттер Майкла Бродского
"Путин паб" в Иерусалиме сначала убрал фамилию русского диктатора из своего названия, а затем добавил на вывеску фамилию Зеленского.
Паб в Иерусалиме до нападения России на Украину назывался Putin pub, теперь называется Zelenskiy pub. Об этом в Twitter написал посол Израиля в Украине Майкл Бродский.
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Паб Путин в Иерусалиме сменил название,
– написал Бродский.
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