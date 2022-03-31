У захватчиков в одном месте были кухня, туалет и ванная, – спасатели о ситуации в Тростянце

Украинские военные освободили от российских оккупантов Тростянец Сумской области. Сейчас в городе работают спасатели – разбирают завалы, ищут людей и уничтожают остатки "русского мира".

В Тростянке, кроме разрушенных домов и глубоких воронок, оккупанты оставили и часть своего военного быта. Скрывались россияне на нулевом этаже, в бомбоубежище.

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В одном месте у них была и кухня, и туалет, и ванная. Там, где спали, там и в туалет ходили, – рассказывает спасатель.

Ели захватчики из раковины, а за собой оставили вонь и завалы мусора и грязи.

Подразделения ГСЧС ежедневно разбирают завалы жилых и коммунальных домов. Специалисты и их собаки хорошо натренированы для спасения людей и поиска взрывных снарядов.

По словам спасателей, людей – ни мертвых, ни живых – под разрушенными постройками не находили. Зато было много взрывоопасных предметов, с которыми работают саперы.

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Тростянец: военная хронология

Россияне оккупировали Тростянец 1 марта 2022 года. В течение следующих двух недель многие жители выехали через гуманитарные коридоры. 26 марта город освободили бойцы ВСУ и теробороны. Сейчас там работают ГСЧС и саперы.