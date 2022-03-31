У Тростянці, окрім зруйнованих будинків та глибоких воронок, окупанти лишили і частину свого військового побуту. Переховувались росіяни на нульовому поверсі, в бомбосховищі.

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В одному місці у них були і кухня, і туалет, і ванна. Там, де спали, там і в туалет ходили, – розповідає рятувальник.

Їли загарбники з раковини, а по собі лишили сморід і завали сміття та бруду.

Підрозділи ДСНС щодня розбирають завали житлових та комунальних будинків. Спеціалісти та їхні собаки гарно натреновані для порятунку людей і пошуку вибухових снарядів.

За словами рятувальників, людей – ні мертвих, ні живих – під зруйнованими спорудами не знаходили. Зате було багато вибухонебезпечних предметів, з якими працюють сапери.

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Тростянець: воєнна хронологія

Росіяни окупували Тростянець 1 березня 2022 року. Протягом наступних двох тижнів багато мешканців виїхали через гуманітарні коридори. 26 березня місто звільнили бійці ЗСУ і тероборони. Зараз там працюють ДСНС та сапери.