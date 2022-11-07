У захватчиков знатно подгорело: ВСУ показали видео разгрома россиян под Павловкой

Российские захватчики несут колоссальные потери под Павловкой. Только за несколько дней - минус 300 захватчиков. Кроме того, наши воины разгромили технику врага.

Так, украинские воины ударили по российским танкам и боевым машинам пехоты в Донецкой области. Как у оккупантов подгорело, было видно издалека.

К теме Минус 300 захватчиков за несколько дней: оккупанты пожаловались губернатору на колоссальные потери

Новые потери оккупантов под Павловкой

Украинские воины атаковали захватчиков артиллерией, противотанковыми управляемыми ракетами и фугасами. В результате успешных ударов повреждены:

российская "гордость" – 2 танка Т-72Б3;

3 боевые машины пехоты БМП-2.

В СтратКоме отметили, что по оккупантам мастерски отработала наша 72-я механизированная бригада.

Кстати, технику врага наши воины атаковали почти одновременно. На кадрах видно, как танки и БМП вспыхивали один за другим.

Читайте также Ежедневно даем отпор: военные рассказали о последних успешных ударах по оккупантам на Донбассе

Как украинские защитники разгромили российское войско: смотрите видео

Где находится Павловка: смотрите на карте

Что известно о безумных потерях врага под Павловкой

Накануне российские морпехи, воюющие на Донетчине, начали ныть, что всего за несколько дней у них уже 300 "двухсотых", "трехсотых" и пропавших без вести.

По данным росСМИ, свои претензии захватчики высказали в письме губернатору. Оккупанты заявили, что безумные потери понесли во время "непонятного наступления" на село Павловка.

Впрочем, в минобороны России уже традиционно проблему не увидели. Более того, абсурдно заявили об "эффективных" действиях.

Интересно, что подобные заявления прихвостней Путина возмутили даже российских пропагандистов.

Вас может заинтересовать – Сколько территорий уже деоккупировали ВСУ: смотрите видео