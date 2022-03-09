У Зеленского не знали, что Путин нападет именно 24 февраля

В Офисе Президента уверяют – не знали, что Путин планировал напасть именно 24 февраля. Говорят, что власть не имела информации конкретно об этой дате.

Вероятных дат было много, но без конкретной. Об этом заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Нет, конкретной даты 24 февраля не было. Дат было много: 20, 22, 16 февраля. Американцы тоже не могли знать конкретное время и это не вопрос к их разведке,

– сказал Подоляк.

Почему власти не сильно реагировали на сообщения разведки

Подоляка спросили, почему ранее украинские власти активно не реагировали на предупреждения западных разведок о возможном нападении России.

Политик признался, что говорить о вторжении начали с конца октября прошлого года. Для властей это было немножко странно.

Они это все нагнетали, особенно в декабре и в январе, но никаких действий превентивного характера никто не делал,

– добавил политик.

По словам Подоляка, все действия, которые сейчас наши партнеры делают, можно было предварительно частично делать раньше. Таким образом Россия могла бы оценить объем экономических проблем.

Хотели избежать паники

Советник заметил, что наша разведка тоже работала. Все видели и готовили управленческую инфраструктуру для военного положения.

"Но мы понимали, что если мы начнем в таком же объеме медийно давить на людей, то панические настроения будут такими, что мы бы не удержали ситуацию", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что до войны можно было полностью сломать всю экономику, тогда было бы сложнее.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.