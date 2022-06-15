У Зеленского объяснили, как украинцы могут уехать из оккупированного Крыма

После 24 февраля многие украинцы подают запросы о выезде из оккупированного Крыма на подконтрольную Украине территорию или за границу. Чтобы безопасно покинуть полуостров, следует учитывать ряд деталей.

В Представительстве президента ответили на наиболее часто задаваемые вопросы по эвакуации. В частности, отметили, что человек не будет привлечен к ответственности за выезд из Крыма в нарушение государственной границы Украины, то есть через Россию.

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Где просить помощи

Посольство Украины в Москве и консульские учреждения России не работают. Дипломатические отношения с государством-агрессором разорвали после нового нападения. Поэтому по вопросам выезда следует обращаться на горячую линию Министерства иностранных дел: +380442381588. Подробные запросы на консультацию можно отправить на почту: zvernennia@ppu.gov.ua

Куда и как уехать из России

Чтобы покинуть территорию России, украинцы должны иметь загранпаспорт и удостоверение личности на возвращение в Украину. Сухопутной границей можно выехать в безопасные третьи страны: в Эстонию, Латвию, Грузию, Азербайджан, Финляндию, а также – Литву и Польшу.

Следует учесть, что в последние 2 страны путь пролегает преимущественно через Беларусь. Однако Польша и страны Балтии принимают всех украинцев, в том числе с паспортами старого образца или просроченными.

Инструкция, как выехать из оккупированного Крыма / Инфографика Представительства президента в АР Крым:

Куда обращаться за границей

Помочь украинцам на территории третьих стран могут в наших посольствах. В частности, в Польше, Латвии, Литве, Финляндии и т.д. С полным списком стран можно ознакомиться дальше.



Контакты посольств Украины

Во время экстренных ситуаций можно обратиться в посольства стран-партнеров Украины, расположенные в России.

Обнародовали и перечень КПВВ, по которым можно безопасно въехать и вернуться на подконтрольную Украине территорию.



КПВВ, через которые можно заехать на подконтрольную Украине территорию

Заметим, русская армия нуждается в пополнении своих рядов. Поэтому на войну массово мобилизуют жителей временно оккупированного Крыма. Для этого военкоматы даже подделывают медосмотры.

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