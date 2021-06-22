В 17 раз меньше: у Зеленского обсудили уменьшение количества активных больных COVID-19

В Украине за последние недели существенно уменьшилось количество новых больных COVID-19. За минувшие сутки зафиксировали лишь 296 новых больных.

Как отметил премьер Денис Шмыгаль на совещании в Офисе Президента, в течение 21 июня в Украине выздоровели 829 человек, то есть почти в три раза больше чем заболели.

Важно За сутки в Украине госпитализировали более COVID-больных, чем обнаружили

В то же время почти в 17 раз уменьшилось количество активных больных в Украине.

Активных больных пока 25 120. Для сравнения, в пик заболеваемости было почти 420 тысяч,

– отметил глава правительства.

Также Шмыгаль напомнил, что в Украине идет активная кампания по вакцинации, в рамках которой сделали более 2 миллионов прививок.

Увеличение центров вакцинации

Также во время совещания обсудили необходимость увеличить количество центров вакцинации. Они должны работать по всей Украине.

Министерство развития общин и территорий должно связаться с теми председателями ОГА, где такие центры еще не открылись, и помочь ускорить этот процесс,

– сказал Шмыгаль.

Вакцинация против COVID-19 в Украине: главное

С начала кампании по вакцинации в Украине от коронавируса привили 1 732 613 человек. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 362 847 человек.

За прошедшие сутки, 21 июня, в Украине от коронавируса вакцинировали 8966 человек. Из них 6751 гражданин получил первую дозу вакцины.

Новый штамм в Украине

Участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины по распространению штамма COVID-19 Delta.

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По данным НАН, этот штамм коронавируса:

в 1,6 раза заразнее, чем штамм Alfa,

в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации,

риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

Министерство иностранных дел и министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм Delta.