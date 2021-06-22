Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль на нараді в Офісі Президента, протягом 21 червня в Україні одужали 829 людей, тобто майже втричі більше ніж захворіли.

Важливо За добу в Україні госпіталізували більше COVID-хворих, ніж виявили

Водночас у майже 17 разів зменшилася кількість активних хворих в Україні.

Активних хворих наразі 25 120. Для порівняння, у пік захворюваності було майже 420 тисяч,

– зазначив очільник уряду.

Також Шмигаль нагадав, що в Україні триває активна кампанія з вакцинації, у межах якої зробили понад 2 мільйони щеплень.

Збільшення центрів вакцинації

Також під час наради обговорили необхідність збільшити кількість центрів вакцинації. Вони повинні працювати по всій Україні.

Тому Міністерство розвитку громад та територій має зв'язатися з тими головами ОДА, де такі центри ще не відкрились, і допомогти пришвидшити цей процес,

– сказав Шмигаль.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: головне

Від початку кампанії з вакцинації в Україні проти коронавірусу щепили 1 732 613 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 362 847 людей.

За минулу добу, 21 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 8 966 людей. З них 6 751 громадянин отримав першу дозу вакцини.

Новий штам в Україні

Учасники наради заслухали інформацію Національної академії наук України щодо поширення штаму COVID-19 Delta.

Актуально Симптоми Delta-варіанту коронавірусу: хто найчастіше інфікується цим штамом

За даними НАН, цей штам коронавірусу:

в 1,6 раза заразніший, ніж штам Alfa ,

, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації,

ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

Міністерство закордонних справ та міністерство охорони здоров'я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам Delta.