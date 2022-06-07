У Зеленского отреагировали на удар россиян по одному из крупнейших зерновых терминалов Украины

Российские захватчики уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине. Таким образом кафиры хотят поставить мир на грань голода.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк упрекнул, что Россия как страна-агрессорка постоянно лжет.

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Он подчеркнул, что Россия уверяла, что не собирается нападать на Украину, но начала войну.

Россия уверяла, что атакует военные объекты, но погибли десятки тысяч гражданских. Россия божится, что не хочет продовольственного кризиса, но уничтожает украинские зерновые терминалы. Кто реально еще учитывает обещания Кремля

– спросил Подоляк.

Представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что из-за действий России миллионы людей по всему миру столкнутся с проблемой продовольственной безопасности.

"Аппетит России растет. Теперь они хотят не только уничтожить украинцев, но и поставить мир на грань голода. Помощь Украине поможет избежать этого", – заявил Николенко.

Атака на зерновой терминал

На днях войска России уничтожили в Николаеве второй по величине украинский зерновой терминал. На фоне подобных сообщений дезинформация, которую распространяет Путин, пытаясь скрыть свою вину, становится все более циничной.

Украина готова экспортировать зерно

Зеленский заявил, что вопрос разблокировки портов для Украины важен, ведь наше государство готово отпускать зерно.

У нас сейчас информационный нарратив России о том, что дефицит пищевых продуктов – из-за Украины, из-за того, что мы не вывозим. Это неправда, и вы прекрасно об этом знаете,

– добавил президент.

Он подчеркнул, что страна-агрессорка пытается распространять этот фейк в государствах Африки, Азии и Европы, где могут возникнуть дефицит пищевых продуктов. Глава государства обсуждал разблокировку украинских портов с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По словам Зеленского, Украина также изучает альтернативные пути экспорта зерна, поскольку есть несколько вариантов, как его вывозить. Глава украинского государства подчеркнул, что мощнейшей гарантией беспрепятственного вывоза украинского зерна остается оружие. Ее разместят для разблокировки водных коридоров.

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