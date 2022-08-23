Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что война в Украине длится уже полгода. Все это время россияне обстреливают украинские города.

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Посольства стран Запада просят своих граждан немедленно покинуть Украину в связи с возможными массовыми ударами россии по гражданским объектам и центрам городов. Полгода войны. Монстр продолжает террор из-за дефицита глобального лидерства, политической воли и нехватки оружия,

– подчеркнул Подоляк.

Он призвал страны Запада изменить свой подход к российскому террору.

Что этому предшествовало

23 августа посольство США призвало находящихся в Украине американцев уехать отсюда. Дипучреждение со ссылкой на Госдеп сообщило, что россия планирует нарастить удары по гражданской инфраструктуре Украины в ближайшие дни.

Украинцам советуют быть осмотрительными

Из-за возможных вражеских провокаций и увеличения ударов в городах Украины ввели дополнительные ограничения накануне и после Дня Независимости. Во многих регионах запретили проводить массовые мероприятия, а в Харькове увеличили продолжительность комендантского часа.

В то же время американские СМИ заявили, что россияне могут атаковать государственные учреждения Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что также располагает такой информацией.



Правила поведения на День Независимости / Инфографика 24 канала

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