Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що війна в Україні триває вже пів року. Увесь цей час росіяни обстрілюють українські міста.

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Амбасади країн Заходу просять своїх громадян негайно залишити Україну у зв'язку з можливими масовими ударами Росії по цивільних об'єктах і центрах міст. Пів року війни. Монстр продовжує терор через дефіцит глобального лідерства, політичної волі та брак зброї,

– наголосив Подоляк.

Він закликав країни Заходу змінити свій підхід до російського терору.

Що цьому передувало

23 серпня посольство США закликало американців, які перебувають в Україні, виїхати звідси. Дипустанова з посиланням на Держдеп повідомила, що росія планує наростити удари по цивільній інфраструктурі України найближчими днями.

Українцям радять бути обачними

Через можливі ворожі провокації та збільшення ударів у містах України запровадили додаткові обмеження напередодні та після Дня Незалежності. Зокрема, у багатьох регіонах заборонили проводити масові заходи, а в Харкові збільшили тривалість комендантської години.

Водночас американські ЗМІ заявили, що росіяни можуть атакувати державні установи України. Президент Володимир Зеленський розповів, що також має таку інформацію.



Правила поведінки на День Незалежності / Інфографіка 24 каналу

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