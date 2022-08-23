Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що війна в Україні триває вже пів року. Увесь цей час росіяни обстрілюють українські міста.

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Амбасади країн Заходу просять своїх громадян негайно залишити Україну у зв'язку з можливими масовими ударами Росії по цивільних об'єктах і центрах міст. Пів року війни. Монстр продовжує терор через дефіцит глобального лідерства, політичної волі та брак зброї,
– наголосив Подоляк.

Він закликав країни Заходу змінити свій підхід до російського терору.

Що цьому передувало

23 серпня посольство США закликало американців, які перебувають в Україні, виїхати звідси. Дипустанова з посиланням на Держдеп повідомила, що росія планує наростити удари по цивільній інфраструктурі України найближчими днями.

Українцям радять бути обачними

Через можливі ворожі провокації та збільшення ударів у містах України запровадили додаткові обмеження напередодні та після Дня Незалежності. Зокрема, у багатьох регіонах заборонили проводити масові заходи, а в Харкові збільшили тривалість комендантської години.

Водночас американські ЗМІ заявили, що росіяни можуть атакувати державні установи України. Президент Володимир Зеленський розповів, що також має таку інформацію.

правила поведінки на День Незалежності
Правила поведінки на День Незалежності / Інфографіка 24 каналу

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