У Зеленского отреагировали на новое заявление Путина о переговорах

Российский диктатор снова заговорил о мирных переговорах. В Офисе Президента Украины резко отреагировали на циничное заявление Путина.

Субъекту Путину нужно вернуться к реальности. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, информирует 24 канал.

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"Двигаемся к трибуналу"

В Офисе Президента Украины отреагировали на циничное заявление Путина о мирных переговорах. Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия единолично напала на наше государство и убивает наших граждан. Поэтому Путину нужно вернуться к реальности.

Никаких других "стран, мотивов, геополитики" нет. Россия не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности. Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу,

– подчеркнул советник главы ОП.

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Что именно сказал Путин

Главный оккупант сказал, что Россия якобы не отказывалась от переговоров. Путин отметил: "Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то решениях, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они".

Также диктатор заявил, что государство-агрессор якобы действует в правовом поле и защищает свои национальные интересы.

Обратите внимание! Недавно во время интервью LCI Владимир Зеленский заявил, что готов выйти с российским диктатором "на ринг" Президент подчеркнул: "Настоящий мужик, если он хочет передать кому-то сообщение или если хочет набить ему морду, – он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным".

Глава государства также отметил, что на самом деле Путин не хочет мира. Президент России заботится только о собственном интересе.