Говоря о "нацистской власти", российский министр иностранных дел имел в виду не россиян, которые бомбят украинские города и сбрасывают на них ракеты, а украинскую власть. На это старому маразматику ответил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Глава МИД России заявляет, что жители оккупированных территорий "не хотят жить под контролем нацистской власти". Хорошо, что вы понимаете. Так, может, пусть российские нацистские оккупационные войска перестанут издеваться над людьми, уберутся и оставят их в покое?

– подчеркнул Подоляк.

Что этому предшествовало

Очередным абсурдным заявлением Лавров отметился в интервью белорусским журналистам. Глава МИД государства-агрессора отметил, что в случае, если Украина захочет возобновить переговоры, Россия, мол, будет учитывать позицию оккупированных территорий. А у тех в воображении Лаврова "нет даже мысли о том, чтобы возвращаться под неонацистскую власть, или власть, которая всячески способствует неонацизму".

Политик пожаловался, что не понимает, почему украинская сторона не возвращается к переговорам с россиянами. В то же время, он ничего не сказал о том, что переговоры с людьми, которые распространяют такие заявления, будто живут на Марсе, ни к чему не приводят.

Именно потому, что россияне неадекватно воспринимают происходящие события и пришлось приостановить переговоры. Кремль хочет использовать переговоры как элемент пропаганды для внутренней политики. Ранее украинские чиновники говорили, что наше государство сможет вернуться к переговорам, когда на фронт поступит западное оружие. Ведь оно поможет Украине усилить свои позиции.

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Кстати, Подоляк говорил, что Украина вернется к переговорам только в том случае, если Кремль "перестанет пьянеть от своей пропаганды". Чтобы продолжить общение, россияне должны начать трезво смотреть на вещи.

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