Говорячи про "нацистську владу" російський міністр закордонних справ мав на увазі не росіян, які бомблять українські міста та скидають на них ракети, а українську владу. На це старому маразматику відповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Голова МЗС Росії заявляє, що мешканці окупованих територій "не бажають жити під контролем нацистської влади". Добре, що ви це розумієте. То, може, нехай російські нацистські окупаційні війська перестануть знущатися з людей, заберуться й дадуть їм спокій?

– наголосив Подоляк.

Що цьому передувало

Черговою абсурдною заявою Лавров відзначився в інтерв'ю білоруським журналістам. Очільник МЗС держави-агресорки зазначив, що у разі, якщо України захоче відновити переговори, Росія, мовляв, буде зважати на думку окупованих територій. А у тих в уяві Лаврова "не має навіть думки про те, щоб повертатися під неонацистську владу, або владу яка всіляко сприяє неонацизму".

Політик побідкався, що не розуміє, чого це українська сторона не вертається до переговорів з росіянами. Водночас він нічого не сказав про те, що переговори з людьми, які поширюють такі заяви, ніби живуть на Марсі, ні до чого не призводять.

Саме через те, що росіяни неадекватно сприймають події, які відбуваються, й довелося призупинити переговори. Кремль хоче використовувати переговори як елемент своєї пропаганди для внутрішньої політики. Раніше українські чиновники казали, що сторону повернуться до переговорів, коли на фронт надійде західна зброя. Адже вона допоможе Україні посилити свої позиції.

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До речі, Подоляк казав, що Україна вернеться до переговорів тільки тоді, коли Кремль "перестане п'яніти від своєї пропаганди". Щоб продовжити спілкування росіяни мають почати тверезо дивитися на речі.

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