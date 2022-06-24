На околицях ще відбуваються незначні локальні бої. Однак громада – вже під окупацією. Про це заявив голова військової адміністрації Гірської громади Андрій Бабченко.

До теми Росіяни вертольотами нищать дороги та мости до Лисичанська: вантажівки до міста вже не заїдуть

Попри те, що біля Золотого був міцний укріпрайон, прорив був у напрямку Горіхове – Тошківка. Окупанти зайшли з двох сторін, одна частина вийшла на тил, саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина рухалася в напрямку Гірського і Золотого,

– розповів Бабченко.

Яка ситуація в Гірській громаді

У населених пунктах громади залишилися до 4 тисяч мешканців. Ситуація дуже складна, адже в будинках немає електрики, води та газу. 21 червня добратися в Гірську громаду стало неможливо. То ж гуманітарну допомогу в регіон не підвозили, також не відбувалася евакуація населення. Адже всі дороги були або окуповані, або під постійними російськими обстрілами.

Бабченко зазначив, що коли розпочалася повномасштабна війна, значна частина громади перебувала на лінії фронту. Зараз околиці громади повністю зруйновані, вціліли лише кілька будинків.

Читайте також Гайдай показав останній відзнятий бій оборонців у промзоні Сєвєродонецька

Останні новини бої на Луганщині

Зранку 24 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські військові отримали наказ відійти з Сєвєродонецька. Все тому, що росіяни вже вщент зруйнували позиції ЗСУ, перебувати на них – сенсу нема. Тепер наші захисники мають відійти на укріплені позиції та вже звідти вести бій.

Російські бійці взяли під контроль Миколаївку. Водночас українським воїнам вдалося відбити наступ на Лисичанськ. Наразі тривають активні бої біля Мирної Долини.

У сторону Лисичанська окупанти просуваються з Тошківки та Золотого. Гайдай зазначив, що ворогу буде складно захопити Лисичанськ через ландшафт. Адже територія міста розтягнута й має перепади висот.

Російська армія стягує до Лисичанська велику кількість смертоносної техніки. Зокрема, лише зі Старобільська виїхали 6 установок для запуску ракет "Точка-У".

Це може вас зацікавити – в Інституті вивчення війни вважають, що найближчими тижнями знизяться темпи наступу росіян: відео