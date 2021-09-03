У Зеленского подытожили соглашения, подписанные в рамках визита в США

Во время визита украинской делегации в США, представители обеих стран подписали ряд соглашений. Они касаются оборонной и аграрной сферы и системы здравоохранения.

Всего во время визита в США представители украинской делегации подписали по меньшей мере 7 соглашений в разных сферах.

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Коротко об украинско-американских соглашениях

Меморандум о коммерческом сотрудничестве

Это соглашение заключено между представителями правительств Украины и США. Его подписали министр экономики Украины Алексей Любченко и министр торговли США Джина Раймондо.

Основной целью сделки является привлечение американских инвестиций в украинскую экономику, а украинских в американскую. Также Украина и США планируют разрабатывать и воплощать совместные коммерческие проекты.

Направлениями сотрудничества правительств двух стран будут энергетика, цифровая экономика, оборона, кибербезопасность и здравоохранение.

Соглашения "Укроборонпрома"

Во время визита в США представители "Укроборонпрома" заключили 3 соглашения и 1 договоренность с американскими компаниями.

С Lockheed Martin Corporation. Главной договоренностью являются совместные исследования и разработки.

С компанией Harris Global Communications, которая является одним из мировых лидеров оборонной сферы. Это соглашение предусматривает совместные проекты, инвестиции и кооперацию в производстве продукции воздушных, морских и наземных систем.

Соглашение с компанией Global Ordnance касается закупки и продвижения продукции "Укроборонпрома".

С компанией Day & Zimmermann Lone Star LLC "Укроборонпром" подписал соглашение о создании новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала.

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Договоренности в аграрной сфере

Министерство аграрной политики также достигло определенных договоренностей во время поездки его главы Романа Лещенко в США.

Первым договором стало соглашение с Международной финансовой корпорацией о финансировании украинских оросительных систем. У Украины будет возможность восстановить и усовершенствовать свою систему каналов, привлекая для этого иностранный капитал. Кроме этого, сделка гарантирует займы в американских банках.

Также Минагрополитики подписало соглашение с компанией Lindsay, которая будет способствовать налаживанию производства оросительной техники в Украине.

Соглашения в сфере здравоохранения

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заключил в США 3 важные для Украины соглашения.

С компанией Medtronic украинская сторона договорилась о производстве некоторых медицинских средств в Украине и двусторонней борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Также соглашение предусматривает привлечение украинских ученых и инвестиций в проекты, которые смогут воплотить наши институты.

С компанией General Electric украинская сторона договорилась о поставках современного оборудования в новые больницы в Украине. Еще одним из пунктов соглашения является ранняя диагностика рака молочной железы по принципу "диагностика одного дня".

Кроме того, украинская делегация обсудила с компанией MDS возможности поставки в Украину Молнупиравира – препарата для лечения больных COVID-19. Пока что он находится на третьей стадии клинических исследований.

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