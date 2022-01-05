Продолжительность видео – около 4 минут. На кадрах – подробности, как происходил съемочный процесс и что было за кулисами.
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На видео – то, как происходили съемки
В начале видео зрители видят площадь перед Мариинским дворцом и сам дворец. Приглашенные на съемку выдающиеся деятели в наряде садятся за столы, а также общаются между собой. На кадрах – военные, спортсмены, ученые.
После того, как в зал заходит президент, он обращается к своим гостям.
Вы долго ждали? Мы задержались? Очень благодарны за то, что вы все здесь присутствуете,
– сказал Зеленский.
Глава государства объяснил, как приветствие будет выглядеть в готовом виде
Президент объяснил, как приветствие будет выглядеть в готовом виде – когда будет смонтировано. Он пообещал сюрприз. Также Зеленский отметил, что сам не любит статистику, однако его отец-математик хотел бы услышать конкретные цифры.
Если он не услышит конкретики цифр и процентов, то конкретику от него услышу я,
– добавил Зеленский.
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На видео продемонстрировали достижения за год
После этого на видео демонстрируют достижения за год: в частности, о функционировании приложения "Дия", росте зарплат медиков, вакцинации от коронавируса, увеличении средней и минимальной заработной платы украинцев, "Большой стройке". Также на кадрах – международные успехи Украины и укрепление ее обороноспособности. В конце этого президент Зеленский пообещал, что следующий год будет лучше.
Смотрите видео, как происходили съемки новогоднего поздравления президента:
Коротко о новогоднем поздравлении Зеленского:
- Владимир Зеленский в новогоднюю ночь поздравил украинцев в компании выдающихся граждан.
- У всех у них достижения в различных сферах деятельности.
- Съемки проходили в конце декабря в Мариинском дворце.
- Глава государства отметил, что 2021 год был особенным, ведь Украина отметила 30-ю годовщину Независимости.