Продолжительность видео – около 4 минут. На кадрах – подробности, как происходил съемочный процесс и что было за кулисами.

Как это было "Живчик" вместо шампанского, – профессор о съемках новогоднего поздравления президента

На видео – то, как происходили съемки

В начале видео зрители видят площадь перед Мариинским дворцом и сам дворец. Приглашенные на съемку выдающиеся деятели в наряде садятся за столы, а также общаются между собой. На кадрах – военные, спортсмены, ученые.

После того, как в зал заходит президент, он обращается к своим гостям.

Вы долго ждали? Мы задержались? Очень благодарны за то, что вы все здесь присутствуете,

– сказал Зеленский.

Глава государства объяснил, как приветствие будет выглядеть в готовом виде

Президент объяснил, как приветствие будет выглядеть в готовом виде – когда будет смонтировано. Он пообещал сюрприз. Также Зеленский отметил, что сам не любит статистику, однако его отец-математик хотел бы услышать конкретные цифры.

Если он не услышит конкретики цифр и процентов, то конкретику от него услышу я,

– добавил Зеленский.

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На видео продемонстрировали достижения за год

После этого на видео демонстрируют достижения за год: в частности, о функционировании приложения "Дия", росте зарплат медиков, вакцинации от коронавируса, увеличении средней и минимальной заработной платы украинцев, "Большой стройке". Также на кадрах – международные успехи Украины и укрепление ее обороноспособности. В конце этого президент Зеленский пообещал, что следующий год будет лучше.

Смотрите видео, как происходили съемки новогоднего поздравления президента:

Коротко о новогоднем поздравлении Зеленского: