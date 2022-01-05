Тривалість відео – близько 4 хвилин. На кадрах – подробиці того, як відбувався знімальний процес і те, що було за лаштунками.
Як це було "Живчик" замість шампанського, – професор про зйомки новорічного привітання президента
На відео – те, як відбувались зйомки
На початку відео глядачі мають змогу побачити площу перед Маріїнським палацом та сам палац. Запрошені на зйомку видатні діячі у святковому вбранні сідають за столи, а також спілкуються поміж собою. На кадрах – військові, спортсмени, науковці.
Після того, як у залу заходить президент, він звертається до своїх гостей.
Ви довго чекали? Ми затримались? Дуже вдячні за те, що ви всі тут присутні,
– сказав Зеленський.
Глава держави пояснив, як привітання виглядатиме у готовому вигляді
Президент пояснив, як привітання виглядатиме в готовому вигляді – коли буде змонтоване. Він пообіцяв сюрприз. Також Зеленський зауважив, що сам не любить статистики, проте його батько-математик хотів би почути конкретні цифри.
Якщо він не почує конкретики – цифр та відсотків, то конкретику від нього почую я,
– додав Зеленський.
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У відео продемонстрували досягнення за рік
Згодом на відео демонструють досягнення за рік: зокрема, про функціонування додатку "Дія", зростання зарплат медиків, вакцинацію від коронавірусу, збільшення середньої та мінімальної заробітної плати українців, "Велике будівництво". Також на кадрах – міжнародні успіхи України та укріплення її обороноздатності. Наприкінці цього президент Зеленський пообіцяв, що наступний рік буде кращим.
Дивіться відео, як відбувались зйомки новорічного привітання президента:
Коротко про новорічне привітання Зеленського:
- Володимир Зеленський у новорічну ніч привітав українців в компанії визначних громадян.
- Усі вони мають досягнення у різних сферах діяльності.
- Зйомки відбувались наприкінці грудня у Маріїнському палаці.
- Глава держави зазначив що 2021 рік був особливим, адже Україна відзначила 30-ту річницю Незалежності.