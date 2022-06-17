У Зеленского презентовали "Книгу палачей" с данными россиян, совершающих преступления в Украине

О зверствах российских военных в Украине узнал весь мир. Теперь важно, чтобы каждый из них получил наказание за преступления.

Именно с этой целью Офис Президента запустил работу информационной системы "Книга палачей Украины". Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, передает 24 канал.

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Схема работы системы

В книге содержатся верифицированные данные российских военнослужащих, совершивших военные преступления против украинцев. Такие книги создал ОП по поручению президента Владимира Зеленского.

Список русских военных, который уже в ней не окончательный и будет дополняться. По словам Смирнова, проверенные данные будут использовать правоохранительные органы, международные суды и специальный международный трибунал для расследования преступлений России в Украине.

Военные преступления не имеют срока давности, а записанные в Книгу палачи украинского народа не будут забыты, пока не заплатят за свои преступления. Российские военные могут бежать из Киевской, Сумской или Харьковской областей, однако не смогут уйти от наказания,

– сказал он.

Каждый может поделиться тем, что знает

Заместитель главы ОП также отметил, что каждый гражданин Украины, ставший жертвой российских военных и опознавший преступника и обидчика, может предоставить дополнительные сведения об этом. Их используют, чтобы заиксовать факт преступления, сформировать обвинения и вынести приговор.

"Украина – это правовое государство цивилизованной части мира, где убийства невиновных и уничтожение городов не считают нормой в ХХІ веке. Здесь вещи называются своими именами: не "хлопок", а взрыв, не "специальная операция", а открытое военное вторжение, не" денацификация мирного населенного пункта", а военное преступление", – сказал Смирнов.

Он также аргументировал, что каждое преступление совершает человек – прямо или путем предоставления преступного приказа. Поэтому за каждое преступление ответственные за него люди должны нести наказание.

Наказание для российских преступников

Украина уже расследует и начала судебные процессы против российских военных, которые совершали военные преступления против нашего государства. В частности, суд объявил первый приговор российскому преступнику Вадиму Шишимарину. Он убил гражданского украинца в Сумской области во время вторжения. Теперь за это преступление получил пожизненное заключение.

Но на этом украинский правосудие не останавливается и в будущем планирует наказать всех, кто причастен к преступлениям. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла , что в Украине будут судить оператора, который наводил российскую артиллерию на гражданские дома в Чернигове. Его обвиняют в обстреле жилого дома. Перед украинским правосудием предстанет оператор-наводчик Михаил Куликов.

Также советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял , что мир больше не будет в безопасности, если Россия не пройдет через определенные этапы. Прежде всего, речь идет о суде над военными преступниками, виновными в зверствах в Украине. Другого пути для этого нет, по его мнению. Именно поэтому каждый преступник должен быть наказан. Это сделает либо правосудие, либо Вооруженные Силы Украины, ликвидировав оккупантов на поле боя.

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