У Зеленского прокомментировали инцидент с "расстрелом" пленных в Макеевке

Часть российских военных в Макеевке имитировали сдачу в плен, однако они открыли огонь по бойцам ВСУ. После этого оккупанты погибли. В Офисе Президента подчеркнули, что данная пропаганда направлена на международные организации.

Об этом 24 каналу эксклюзивно сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он рассказал, что Россия в начале войны вообще не считала нужным соблюдать какие-либо правила и обычаи ведения войны.

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По его словам, оккупанты вели себя как звери, которые приходят, издеваются над людьми, устраивают пыточные, массово убивают гражданских и т.д. Это Украина видела в Киевской, Харьковской, Херсонской областях.

Советник главы ОП подчеркнул, что Россия выглядела как антигуманная империя из прошлого. Такой образ России некоторое время доминировал во время войны.

А сегодня они хотят истерически найти что-то, чтобы показать, что и Украина что-то делает не так, что не только они ведут себя негуманно, но и якобы Украина. Поэтому это такая пропагандистская история, которую они хотят продать нашим партнерам.

– объяснил Подоляк.

Он отметил, что важно и то, что когда прилетает 100 российских ракет, уничтожающих инфраструктуру и убивающих людей, находят новые массовые захоронения на деоккупированных территориях и тому подобное, об этом гуманитарные институции мало говорят.

"А здесь россияне с пропагандистской точки зрения выложили какие-то видео из Макеевки и многие международные институты говорят, что нужно обратить внимание на то, как происходят боевые действия", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП заверил, что следует зафиксировать важные моменты:

Первое – война идет на территории Украины, мы освобождаем свои земли от агрессора.

– война идет на территории Украины, мы освобождаем свои земли от агрессора. Второе – никто не отменял протоколы сдачи в плен.

Если вы имитируете сдачу в плен или кто-то сдается, а кто-то не хочет и начинает убивать наших военных, они имеют право открыть огонь на поражение. Это юридически мотивировано. Здесь нет никакого нарушения правил ведения войны,

– заверил Подоляк.

Третье – мы должны внимательно следить за такими инцидентами.

"Там была попытка одного из россиян убить наших бойцов, и они соответственно открыли ответный огонь. Это очевидно, но если такие единичные эксцессы приобретают масштабирование на западных площадках, то нужно масштабировать количество преступлений российской армии. То есть надо показывать, что делает Россия в Украине", – ответил советник главы ОП.

Четвертый – нужно не забывать подчеркивать, что если Россия выведет свои войска с территории Украины, перестанет крылатыми ракетами атаковать нашу территорию, то никаких преступлений против человечности в принципе не будет.

По его мнению, надо зафиксировать – все, что сегодня происходит, когда ракеты попадают на территорию Молдовы или Польши, когда массовые захоронения и т.д., это все только потому, что Россия на нашей территории ведет войну против Украины.

Смотрите полный разговор с Михаилом Подоляком: видео 24 канала



"Надо говорить об этом на всех площадках. Потому что выглядит странно – один эксцесс, а у них тысячи таких случаев, когда они над нашими людьми издеваются. А этот эксцесс (в Макеевке – 24 канал), как выяснилось, совсем по-другому выглядит. Чем то, что говорит российская пропаганда", – подытожил Подоляк.

К слову, на инцидент в Макеевке отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными. Напротив – они ведут бой и совершают вероломство. Следовательно, по словам Лубинца, ответный огонь со стороны ВСУ не является военным преступлением.

Как Россия пытается использовать инцидент в Макеевке