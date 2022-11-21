В такой ситуации украинцам нужно сохранять спокойствие и готовиться к разным возможным сценариям. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Обратите внимание "Это не конец света": что будет происходить в случае блекаута в Украине

Эффекты "блэкаута"

Советник руководителя ОП отметил, что любая информация о возможной эвакуации из крупных городов из-за перебоев с электроснабжением может влиять на настроения людей. Такая же ситуация о возможном разрешении на выезд за границу для мужчин.

Мы сейчас с вами скажем, что Банковая рассматривает что-то, и это уже будет как "официальная позиция". На мой взгляд, ситуация выглядит несколько иначе: решаем вопрос здесь и сейчас, это должно работать как механизм,

– объяснил чиновник.

По его словам, власти прогнозируют и открыто говорят о том, что Россия может бить и дальше по энергосети. Поэтому сегодня государство обеспечивает ее максимальную физическую защиту через ПВО и ПРО, системы ПЗРК и быстрые ремонтные работы.

"Наши партнеры ускорили нам поставки всего, в частности компенсаторных сетей, которые позволяют из области в область передавать энергию. Также есть дополнительная возможность закупить где-то электроэнергию – то есть от наших партнеров импортировать сюда. Все эти маршруты обрабатываются", – добавил Подоляк.

Готова ли Украина к полному "блэкауту" из-за российских обстрелов: смотрите видео

Нужна ли эвакуация

По мнению чиновника, на сегодня не нужно "алармировать" и говорить о том, что будет апокалиптический сценарий, дескать, откроют границы и все начнут убегать.

Россияне хотят оставить города без людей. Потому что когда город без людей, тогда нечего защищать и некому защищать. Тогда страна просто будет постепенно "падать". Но с начала войны многие вернулись. То есть все хотят быть дома и хотят максимально помогать,

– убежден советник главы ОП.

Он указал, что именно поэтому украинцы приспособились к тому, что идет война и есть определенные ограничения. В то же время Подоляк отметил, что государство постарается влиять на все проблемные вопросы.

"Мы сегодня уже имеем гораздо более конкретную физическую защиту многих объектов и над этим работаем дальше. Уже в ускоренном темпе получаем и ЗРК, и антидроновые пулеметы. Мы уже прошли 9 месяцев войны и понимаем, что будут делать россияне. Все к этому готовы", – подчеркнул чиновник.

Читайте также Российский политолог рассказал, какую главную задачу сейчас хочет воплотить Путин

По его словам, Украина готова ко всему прежде всего морально, поскольку все понимают, что надо такой трудный период "перетерпеть".

"Нет смысла говорить об апокалиптических сценариях, таких как использование ядерного оружия и энергетические блекауты. Это мне кажется чрезмерным. Мы готовы ко всему, поэтому надо ежедневно работать. Особенно в тех регионах, где энергосеть нельзя быстро восстановить", – рассказал советник Ермака.

По его мнению, украинские власти будут пытаться восстановить все повреждения, в то же время россияне используют удары по энергосети, как единственный оставшийся в войне козырь.

"Мы ко всему уже готовы, поэтому выезжать, на мой взгляд, не надо, если есть возможность находиться здесь и люди готовы к тому, чтобы держать возле себя генераторы, запасы пищи и воды. Но это война, поэтому нужно ко всему спокойнее относиться. То есть нужно готовиться, работать и не паниковать", – резюмировал Подоляк.

Советуем Защитят ли Украину системы Patriot, если Польша разместит их на границе: предположение эксперта

Вас также может заинтересовать – Россию признали государством-террористом в ПАСЕ: смотрите видео

Угроза блекаута в Украине: что известно