В Москве пользуются тактикой "тушения пожаров" и сосредоточены на достижении единой цели. Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

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Тактика вместо стратегии

Эксперт отметил, что у Путина нет стратегической цели и он давно уже не живет стратегиями, а пользуется лишь тактикой.

Это происходит по крайней мере с марта, когда стало ясно, что "блицкриг" провалился. Теперь для него единственная задача – удержать власть и ничего больше. Что он будет делать с этой властью: попытается ли воссоздать СССР или строить социализм – то, что мы вкладываем в понятие стратегии... Ничего подобного нет,

– объяснил обозреватель.

Он указал, что в Кремле все делают в режиме "повседневности".

"То есть, что там будет через месяц – мало кто думает", – убежден Галлямов.

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Российский неоантиколониализм

По словам политолога, в Кремле недавно придумали и запустили историю о том, что Россия может стать лидером антиколониального движения во всем мире.

Они опоздали примерно на 50 – 70 лет, поскольку антиколониального движения как такового нет. Есть попытки использовать антиколониальную риторику в странах "третьего мира", но это что-то разобраное по разным странам, а не то, что лежит поверх национальных границ,

– заметил аналитик.

По его мнению, следует понимать, что страны "третьего мира" только недавно начали модернизацию и там доминируют "архаические ценности".

"Та же Латинская Америка зациклена на силе и доблести, а тут Россия приходит и говорит, что всех "возглавит". Абсолютно какая-то убогая концепция. Им нужно постоянно что-то возглавлять и постоянно кого-то "вести за собой". То есть в Кремле очень страшное желание это делать и без этого они просто так жить не могут", – резюмировал Галлямов.

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