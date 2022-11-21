У такій ситуації українцям потрібно зберігати спокій й готуватися до різних можливих сценаріїв. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Радник керівника ОП зазначив, що будь-яка інформація щодо можливої евакуації з великих міст через перебої з електропостачанням може впливати на настрої людей. Така ж ситуація щодо можливого дозволу на виїзд за кордон для чоловіків.

Ми зараз з вами скажемо, що Банкова розглядає щось й це вже буде як "офіційна позиція". На мій погляд, ситуація виглядає трошки інакше: розв'язуймо питання тут і зараз, це має працювати як механізм,

– пояснив чиновник.

За його словами, влада прогнозує й відкрито говорить про те, що Росія може бити й надалі по енергомережі. Тому на сьогодні держава забезпечує її максимальний фізичний захист через ППО і ПРО, системи ПЗРК та швидкі ремонтні роботи.

"Наші партнери прискорили нам постачання всього, зокрема компенсаторних мереж, які дозволяють з області в область перекидати енергію. Також є додаткова можливість закупити десь електроенергію – тобто від наших партнерів імпортувати сюди. Всі ці маршрути відпрацьовуються", – додав Подоляк.

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Чи потрібна евакуація

На думку чиновника, на сьогодні не потрібно "алармувати" й говорити про те, що буде апокаліптичний сценарій, мовляв, відкриють кордони й всі почнуть втікати.

Росіяни хочуть залишити міста без людей. Тому що коли місто без людей, тоді немає що захищати й немає кому захищати. Тоді країна просто поступово "падатиме". Але з початку війни багато хто повернувся. Тобто всі хочуть бути вдома й хочуть максимально допомагати,

– переконаний радник голови ОП.

Він вказав, що саме тому українці пристосувались до того, що йде війна і є певні обмеження. Водночас Подоляк зауважив, що держава намагатиметься впливати на всі проблемні питання.

"Ми сьогодні вже маємо набагато більш конкретний фізичний захист багатьох об'єктів й над цим працюємо далі. Вже у пришвидшеному темпі отримуємо і ЗРК, і антидронові кулемети. Ми вже пройшли 9 місяців війни й розуміємо, що робитимуть росіяни. Всі до цього готові", – наголосив чиновник.

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З його слів, Україна готова до всього перш за все морально, позаяк усі розуміють, що треба такий важкий період "перетерпіти".

"Немає сенсу говорити про апокаліптичні сценарії, як-от про використання ядерної зброї та енергетичні блекаути. Це мені видається надмірним. Ми готові до будь-чого, тому треба щоденно працювати. Особливо у тих регіонах, де енергомережу не можна швидко відновити", – розповів радник Єрмака.

На його думку, українська влада пробуватиме відновити всі пошкодження, водночас росіяни використовують удари по енергомережі, як єдиний козир, який залишився у війні.

"Ми до всього вже готові, тому виїжджати, на мій погляд, не треба, якщо є можливість знаходитися тут і люди готові до того, щоб тримати біля себе генератори, запаси їжі та води. Але це ж війна, тому потрібно до всього спокійніше ставитись. Тобто потрібно готуватись, працювати й не панікувати", – резюмував Подоляк.

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