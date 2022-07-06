Нардепы и мэры: у Зеленского рассказали, кого президент приглашал домой, выступая в Лугано

Делегация Украины на конференции в Швейцарии была очень большой. Владимир Зеленский призвал находящихся там украинских политиков вернуться домой.

Политиков уже ждут в Киеве

О том, к кому обращался глава государства, рассказал в эфире национального телемарафона заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, сообщает 24 канал.

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По его словам, на конференцию в Лугано поехали украинские чиновники разного уровня – нардепы, мэры, представители исполнительной власти. Некоторые чиновники не были на Родине с начала полномасштабной войны. Именно к ним и обращался Зеленский.

Зеленский никогда ничего просто так не говорит, поэтому он об этом сказал сознательно. Если вы внимательно слушали выступление президента Кассиса (президент Швейцарии – 24 канал), то он начал говорить о великой делегации Украины, и президент Украины очень точно отреагировал на это. Поэтому все, кто должен был услышать, я уверен, вернутся,

– отметил Жовква.

Он добавил, что путь из Лугано в Киев недолгий. Поэтому Офис Президента надеется уже в скором времени увидеть политиков, к которым обращался Зеленский. Кстати, заместитель руководителя ОП не назвал имена этих должностных лиц.

Что известно о конференции в Лугано

В швейцарском городе Лугано состоялась конференция по восстановлению Украины после войны. На нее приехали делегации из 40 стран. К собравшимся по видеосвязи обратился Владимир Зеленский. Он удивился обилию представителей Украины на конференции и призвал их вернуться домой.

Также президент рассказал иностранным чиновникам о разрушениях, нанесенных нашему государству российской армией. Ведь оккупанты намеренно обстреливают больницы, образовательные учреждения и жилые дома. Их цель – уничтожить Украину.

Зеленский также рассказал о национальном плане восстановления, который предлагает Киев. На его фундаменте можно будет реализовать каждую инициативу и идею, а также рационально использовать деньги, направляемые на восстановление.

К теме смотрите видео с выступления Зеленского на конференции по восстановлению Украины: