Політиків вже чекають у Києві

Про те, до кого саме звертався глава держави, розповів в ефірі національного телемарафону заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє 24 канал.

До теми Зеленський потролив деяких українських політиків у Лугано та запросив додому

За його словами, на конференцію в Лугано поїхали українські посадовці різного рівня – нардепи, мери, представники виконавчої влади. Деякі чиновники не були на Батьківщині з початку повномасштабної війни. Саме до них і звертався Зеленський.

Зеленський ніколи нічого просто так не говорить, тому він про це сказав свідомо. Якщо ви уважно слухали виступ президента Кассіса (президент Швейцарії – 24 канал), то він почав говорити про велику делегацію України, і президент України дуже влучно відреагував на це. Тому всі, хто мав почути, я впевнений, точно повернуться,

– зазначив Жовква.

Він додав, що шлях з Лугано до Києва недовгий. Тому Офіс Президента сподівається вже невдовзі побачити політиків, до яких звертався Зеленський. До речі, заступник керівника ОП не назвав імена цих посадовців.

Що відомо про конференцію у Лугано

У швейцарському місті Лугано відбулася конференція з відбудови України після війни. На неї приїхали делегації з 40 країн світу. До присутніх по відеозв'язку звернувся Володимир Зеленський. Він здивувався великою кількістю представників України на конференції й закликав їх повернутися додому.

Також президент розповів іноземним чиновникам про руйнування, яких нашій державі завдала російська армія. Адже окупанти навмисно обстрілюють лікарні, освітні заклади та житлові будинки. Їхня мета – знищити Україну.

Зеленський також розповів про національний план відбудови, який пропонує Київ. На його фундаменті можна буде реалізувати кожну ініціативу та ідею, а також раціонально використовувати гроші, які спрямовуватимуться на відбудову.

До теми дивіться відео з виступу Зеленського на конференції з питань відновлення України: