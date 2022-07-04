Зеленський відзначив, що справді помітив в Лугано доволі велику українську делегацію. Він додав, що деяких людей взагалі вперше побачив за всі місяці війни, передає 24 канал.

Важливо Відбудова України – не локальний проєкт, – Зеленський виступив на конференції у Лугано

Тому глава держави запросив політиків додому. Він нагадав, що війна йде в Україні. Крім того, триває відбудова нашої держави.

Я хотів би запросити деяких людей, яких я побачив з екрану і не бачив усі ці місяці війни, в Україну,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, що в Швейцарському місті Лугано триває конференція з відбудови України після війни. У ній мають взяти участь делегації із 40 країн.

Інші тези з виступу Зеленського

Президент відзначив, що Росія завдала чималих руйнувань інфраструктурі Україні від початку свого вторгнення. Держава-агресорка навмисно обстрілює лікарні, школи та житлові райони, аби зруйнувати Україну.

Він зазначив, що наша країна пропонує свій національний план відбудови. На його фундаменті можна буде реалізувати кожну ініціативу та ідею, а також раціонально використовувати кошти, які спрямовуватимуться на відбудову.

При цьому Зеленський додав, що відбудова України не є локальним проєктом. Це буде найбільшим внеском у підтримання глобального миру з усіх, які тільки можливі.

Дивіться більше – Зеленський виступив на Конференції з питань відновлення України у Швейцарії: відео