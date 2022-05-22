Следует отметить, что 48 из них, вероятно, являются гражданами Украины. Однако количество захоронений может быть больше, поскольку некоторые происходят без разглашения.

К теме В оккупированном Крыму "самоликвидировалась" российская военная техника

В представительстве Президента в Крыму сообщили, что соответствующую информацию оперативно уточняют.

По данным из открытых источников, по состоянию на 21 мая 2022 года, во временно оккупированном Крыму уже состоялись захоронения не менее 94 солдат российской армии,

– говорится в сообщении.

Россия не перечисляет выплаты родственникам погибших

В Представительстве также рассказали, что российские власти активно уклоняются от перечисления выплат родственникам оккупантов, погибших в войне против Украины.

Это происходит под предлогом якобы смерти лица во время прохождения военной службы, а не участия в так называемой "спецоперации" или предоставления статуса "пропавших без вести".

Обратите внимание! Представительство подготовило подробную инструкцию о том, как граждане Украины из оккупированного Крыма, незаконно мобилизованные в армию России, могут сдаться в плен и не выполнять преступных приказов, сохранив свою жизнь. Ознакомиться с ней можно по ссылке .

Потери россиян в войне против Украины: последние новости

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона терпит значительные потери . По состоянию на 22 мая, на войне погибли не менее 29 050 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Наибольшие потери противника в сутки 21 мая зафиксировали на Бахмутском направлении.

Военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ успешно обезвредили российский штурмовик Су-25 "Грач". Это произошло в одном из районов выполнения задач.

Украинские военные на Юге 21 мая нанесли жесткий удар по позициям оккупантов. Огневым налетом им удалось уничтожить российский контрольно-наблюдательный пункт.

Вооруженные Силы Украины на Юге в очередной раз уничтожили вражеский беспилотник . Также украинские военные сбили крылатую ракету захватчиков, выпущенную по территории Одесщины.

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