Это существенно ухудшило положение одного из ударных формирований кафиров. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на оперативную сводку командования "Юг" в сутки.

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Уничтожили немало российской техники

На этом направлении наши защитники эффективно избивали по врагам ракетно-артиллерийским. Это происходило при поддержке нашей авиации. В общей сложности там в этот день успешно ликвидировали 29 российских военных. Также уничтожили модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику.

Очень символично на могилку планов врага наши ребята "положили" 2 "цветка" – крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион",

– отметили в оперативном командовании "Юг".

Также добавили, что отсутствие успеха в поле боя этого направления приводит к усилению репрессий жителей оккупированных территорий. Там пытаются удержать как можно большее мирное население. Таким образом российские кафиры хотят создать для своих командиров картинку "удовлетворения местного населения".

Требуют деньги за выезд

Несмотря на трудности, многие все же пытаются эвакуироваться на территорию, которая подконтрольна Украине. Уже известно о случаях, когда для проезда через блокпост россияне требовали 1000 долларов. Однако после этого кафиры нередко открывают огонь.

Сбивали там и воздушные цели

Также в строительстве рассказали о работе противовоздушной обороны на Юге. Нашим защитникам там удалось сбить враждебные цели в небе:

Беспилотный летательный аппарат "Орлан 10";

Крылатую ракету, которую запустили перед рассветом.

Подробнее о ситуации на Юге: смотрите видео

В минувший день россияне уничтожили туалет

21 мая в ОК "Юг" сообщили, что россияне запустили ракету в Одесскую область и она попала цель. Таким образом, им удалось разрушить туалет одного из пляжей. Неизвестная, какая именно модель этого боеприпаса туда была запущена. Однако, например, одна российская ракета "Калибр" стоит примерно 6,5 миллиона долларов.

После этого они, вероятно, решили "реабилитироваться". Поэтому запустили еще одну ракету, которая попала уже в промышленное производство удобрений. Там произошел взрыв, но, к счастью, никто не пострадал.

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