Инцидент произошел в поселке городского типа Михайловка в Васильевском районе Запорожской области. К сожалению, населенный пункт временно оккупирован Россией.
Заметьте В районе Васильевки после длительной блокировки кафиры наконец-то разрешили движение машин
Оккупанты собираются открыть "аптеку" из похищенного в Украине лекарства
В Михайловке российские военные вместе с коллаборантами похитили медикаменты из местной аптеки, после чего анонсировали открытие так называемой "первой муниципальной аптеки" с медикаментами украинского производства,
– говорится в сообщении.
Кроме того, кафиры в регионе пытаются ввести российские рубли. В частности:
- в Васильевке оккупационная псевдоадминистрация утвердила курс валют – 10 гривен за 25 рублей. Если предприниматели не хотят продавать товары за рубли, то с ними обещают провести "профилактическую беседу";
- в Мелитополе коллаборант Балицкий распорядился субъектам ведения хозяйства с 20 мая для расчетов использовать как гривну, так и рубли. Однако безналичные расчеты – только в рублях. Курс валют утвердил – 1 гривну за 2 рубля.
Кратко о действиях врага в Запорожье
- В течение 21 мая российские военные с помощью беспилотников активизировали воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов в районе Орехов, Гуляйполя, Любимовки, Успеновки, Приютного, Зеленого Роща.
- Также российские кафиры проводят инженерные и фортификационные работы. Они также перемещают вражескую военную технику, чтобы при необходимости обороняться.
- Россия цинично обстреляла гражданские объекты в Ольговском, Затишье, Гуляйполе, Орехове, Новоданиловке и Каменском. К сожалению, Гуляйполе атаковали из "Градов". Там кафиры уничтожили историческое здание мещан Мелешковых .
- Также россияне в Днепрорудном, как и в Мелитополе и Васильевке, выдают по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные украинцев . Причины таких действий официальные власти пока не сообщили.
- В Запорожской ОВА рассказали, что Россия продолжает воровать наше зерно и продает его другим странам-террористам . В частности, в течение 20 мая российские кафиры вывезли из Запорожской области 10 машин по 30 тонн зерна.