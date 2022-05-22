Інцидент відбувся у селиці міського типу Михайлівка, що у Василівському районі Запорізької області.
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Окупанти збираються відкрити "аптеку" з викрадених в України ліків
В Михайлівці російські військові разом з колаборантами викрали медикаменти з місцевої аптеки, після чого анонсували відкриття так званої "першої муніципальної аптеки" з медикаментами українського виробництва,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, окупанти в регіоні намагаються запровадити російські рублі. Зокрема:
- у Василівці окупаційна псевдоадміністрація затвердила курс валют – 10 гривень за 25 рублів. Якщо підприємці не хочуть продавати товари за рублі, то з ними обіцяють провести "профілактичну бесіду";
- у Мелітополі колаборант Балицький розпорядився суб'єктам господарювання з 20 травня для розрахунків використовувати як гривню, так і рублі. Проте безготівкові розрахунки – тільки в рублях. Курс валют затвердив – 1 гривню за 2 рублі.
Коротко про дії ворога на Запоріжжі
- Протягом 21 травня російські військові з допомогою безпілотників активізували повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів у районі Оріхів, Гуляйполя, Любимівки, Успенівки, Приютного, Зеленого Гаю.
- Також російські окупанти проводять інженерні та фортифікаційні роботи. Вони також переміщають ворожу військову техніку, щоб за необхідності оборонятись.
- Росія цинічно обстріляла цивільні об'єкти у Ольгівському, Затишші, Гуляйполю, Оріховому, Новоданилівці та Кам'янському. На жаль, Гуляйполе атакували з "Градів". Там окупанти знищили історичний будинок міщан Мєлєшкових.
- Також росіяни у Дніпрорудному, як і в Мелітополі та Василівці, видають по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані українців. Причин таких дій офіційна влада наразі не повідомила.
- У Запорізькій ОВА повідомили, що Росія продовжує красти наше зерно та продає його іншим країнам-терористам. Зокрема протягом 20 травня російські окупанти вивезли із Запорізької області 10 машин по 30 тонн зерна.
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