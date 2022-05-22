Це суттєво погіршило становище одного з ударних формувань окупантів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на оперативне зведення командування "Південь" за добу.

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Знищили чимало російської техніки

На цьому напрямі наші захисники ефективно били по ворогах ракетно-артилерійським. Це відбувалося за підтримки нашої авіації. Загалом там в цей день успішно ліквідували 29 російських військових. Також знищили модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку.

Дуже символічно на могилку планів ворога наші хлопці "поклали" 2 "квітки" – великокаліберну гармату "Гіацинт" і самохідну гармату великої потужності "Піон",

– зазначили в оперативному командуванні "Південь".

Також додали, що відсутність успіху на полі бою цього напряму призводить до посилення репресій жителів окупованих територій. Там намагаються втримати якомога більше мирного населення. Таким чином російські окупанти хочуть створити для своїх командирів картинку "задоволення місцевого населення".

Вимагають гроші за виїзд

Попри труднощі, багато людей все ж намагаються евакуюватися на територію, яка підконтрольна Україні. Вже відомо про випадки, коли для проїзду через блокпост росіяни вимагали 1000 доларів. Однак після цього окупанти нерідко відкривають вогонь.

Збивали там і повітряні цілі

Також у зведенні розповіли про роботу протиповітряної оборони на Півдні. Нашим захисникам там вдалося збити ворожі цілі в небі:

Безпілотний літальний апарат "Орлан 10";

Крилату ракету, яку запустили перед світанком.

Детальніше про ситуацію на Півдні: дивіться відео

Минулого дня росіяни знищили туалет

21 травня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни запустили ракету на Одещину та вона влучила ціль. Таким чином їм вдалося зруйнувати туалет одного з пляжів. Невідому, яка саме модель цього боєприпасу туди була запущена. Проте, для прикладу, одна російська ракета "Калібр" коштує приблизно 6,5 мільйона доларів.

Після цього вони, ймовірно, вирішили "реабілітуватися". Тому запустили ще одну ракету, яка поцілила вже в промислове виробництво добрив. Там стався вибух, але, на щастя, ніхто не постраждав.

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